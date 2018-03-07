Специализированный магазин мебели в Санкт-Петербурге

Комфорт для людей сейчас очень важен. Особенно, комфорт в работе, ведь очень многие сейчас работают за компьютером.

В этом случае, нам просто необходимо удобное рабочее место. В нашем магазине любой сможет найти компьютерное кресло по своему вкусу. У нас есть кресла руководителя, для оператора и посетителей, офисные, геймерские, детские, а так же реклайнеры и диваны. Всегда в наличии большое количество интересных моделей.

Купить у нас - выгодно, удобно, просто!

За весь период работы на рынке офисной мебели, мы завоевали доверие у множества потребителей и приобрели отличную репутацию. Каждому клиенту наш интернет-магазин предоставляет возможность воспользоваться преимуществами, среди которых:

· низкие цены на товар, которые удается удерживать за счет того, что все поставляется напрямую от производителя;

· доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на следующий день после заказа;

· возможность приобрести товар в кредит;

· возможность приобрести товар сейчас, а заплатить за него через месяц, без переплаты;

· бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при оплате на сайте;

· доставка во все регионы и города России;

· отсутствие предоплаты - Вы можете оплатить заказ по факту его получения;

· информирование о статусе заказа посредством SMS-сообщений и электронной почты;

· разнообразные акции, скидки и конкурсы;

· несколько удобных способов оплаты товара – выбирайте тот, который подходит вам более всего!

Наша компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Чтобы сделать заказ достаточно позвонить нам по указанному контактному телефону или заполнить форму обратной связи на сайте. Если вас интересуют подробности того, как приобрести товар на нашем сайте или вы хотите задать какие-либо вопросы по поводу сотрудничества с нами - свяжитесь с нашими менеджерами!