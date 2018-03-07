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Lotus S10
Новое геймерское кресло - Lotus S10

Игровое кресло с отличным дизайном. Поясничная поддержка. Подголовник. Экокожа.

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Отзывы клиентов

Отзыв 2
Светлана Прокофьева
Игровое кресло Lotus S9

Очень нравится кресло. Удобное настолько, что я иногда во время продолжительной игры даже могу в нем уснуть. Все в нем продумано настолько, что даже самое продолжительное время можно в нем сидеть, и позвоночник не устает. Каркас металлический, материал обивки эко-кожа. В кресле меня устроило все. Лучше и не придумаешь)))
7 Марта 2018
Отзыв 3
Частные перевозки
Евгений Марков
Компьютерное кресло Lotus S9

Кресло доставили в заводской коробке со всеми документами из интернет магазина, сборку выполнили довольно быстро и качественно. Гарантию выдали. Я сразу сел в него и почувствовал, что теперь моя спина не будет так уставать из-за продуманной кострукции кресла. А еще в жизни оно смотрится гораздо лучше, чем на фото. Цвета яркие, материал качественный. Кресло правда очень удобное, надежное и не хлипкое.
1 Апреля 2018
Отзыв 5
Евгений Марков
Кресло руководителя Everprof Rio M

Не люблю массивные кресла, в которых тонешь, это отрицательно сказывается на моей работоспособности. Эту модель выбирали вместе с женой, лаконичный дизайн и удобная для работы посадка.
1 Марта 2019
Отзыв 7
Андрей К.
Компьютерное кресло Everprof Lotus S6 игровое

Хотел кресло именно черное с белыми вставками. Выбирал между похожей по расцветке модели AeroCool AC120 AIR. По дизайну мне S6 понравился гораздо больше. У S6 больше белых вставок чем у AC 120, верхняя подушка вменяемой формы, + на нижней подушке нет лишних надписей цветных в отличии от того же AeroCool AC120 AIR. Итог- взял, не пожалел. Рекомендую.

Единственная претензия. Сложность сборки.
Отверстия под крепление механизма газлифта и подлокотников в нижней части сиденья нужно дополнительно обгрызать ножичком, так как вставить туда болт практически нереально, ткань лезет в отверстие и не дает возможности накрутить.

13 Апреля 2019
Отзыв 8
Василий
Компьютерное кресло Everprof Lotus S6

Удобный подголовник, удобные подлокотники, можно зафиксировать в удобном положении кресло, так же есть механизм качания, когда надо расслабится. Под себя можно отрегулировать и высоту, и наклон. Очень удобное кресло, я прям кайфую, когда на нем сижу))) Отличное качество кресла. Меня полностью устраивает
24 Сентября 2019
Отзыв 9
Олег
Компьютерное кресло Lotus S9

Хорошее кресло-подойдет не только для геймеров но и для тех кто просто долго сидит за компьютером. Самое комфортное из всех что я пробовал, есть возможностью "настроить" всё под себя. Не скрипит и не люфтит. Использование - 7 месяцев.
26 Апреля 2019
Отзыв 10
Виктория Сорокина
Компьютерное кресло Everprof Lotus S10 игровое Купила молодому человеку в подарок, он по профессии айтишник и проводит у компьютера большую часть времени. Часто жаловался на боль в пояснице и шеи, мышцы просто каменели. Хоть модель и заявлена как игровая главные достоинства продуманные валики для поясницы и шеи. Сидеть приятно, отделка не скользкая, но и не текстиль который только химчисткой чистить. В всех отношениях удачный подарок. Рекомендую!
26 Сентября 2019
Отзыв 11
Евгения
Компьютерное кресло Everprof Ergo

Кресло понравилось своим дизайном, поэтому даже особенно не читала характеристики, сразу его купила. Стоит у меня в кабинете. Очень удобное. Не люблю кожу, поэтому обивка текстиль мне очень подошла в этом варианте. Подлокотники удобные. Кресло регулируется по высоте, наклону и глубине. С виду очень надежная конструкция, целиком мне нравится)))
26 Мая 2019
Отзыв 12
Merin
Кресло руководителя Valencia M

Креслом очень доволен. Искал подобный вариант давно. ""Пересидел"" на 1000 креслах в магазинах, все не то. Но вот когда сел Валенсиа, сразу понял, МОЕ! Не разочарован ни разу, уже полгода прошло с момента покупки. Кресло просто бомба. Надежное, крепкое, удобное, большое. То что мне было нужно. Производителю Респект.
26 Сентября 2017
Отзыв 6
Производственный цех
Станислав Миронов
Кресло офисное Everprof EP 696

Искали удобные и недорогие кресла. Нам порекомендовали коллеги модель 696 и мы прислушались. Это как раз то, что нужно для нашей работы. Небольшие удобные и легко чистятся. 
21 Февраля 2018

Популярные товары

Специализированный магазин мебели в Санкт-Петербурге

Комфорт для людей сейчас очень важен. Особенно, комфорт в работе, ведь очень многие сейчас работают за компьютером.

В этом случае, нам просто необходимо удобное рабочее место. В нашем магазине любой сможет найти компьютерное кресло по своему вкусу. У нас есть кресла руководителя, для оператора и посетителей, офисные, геймерские, детские, а так же реклайнеры и диваны. Всегда в наличии большое количество интересных моделей.

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За весь период работы на рынке офисной мебели, мы завоевали доверие у множества потребителей и приобрели отличную репутацию. Каждому клиенту наш интернет-магазин предоставляет возможность воспользоваться преимуществами, среди которых:

·         низкие цены на товар, которые удается удерживать за счет того, что все поставляется напрямую от производителя;

·         доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на следующий день после заказа;

·         возможность приобрести товар в кредит;

·         возможность приобрести товар сейчас, а заплатить за него через месяц, без переплаты;

·         бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при оплате на сайте;

·         доставка во все регионы и города России;

·         отсутствие предоплаты - Вы можете оплатить заказ по факту его получения;

·         информирование о статусе заказа посредством SMS-сообщений и электронной почты;

·         разнообразные акции, скидки и конкурсы;

·         несколько удобных способов оплаты товара – выбирайте тот, который подходит вам более всего!

Наша компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Чтобы сделать заказ достаточно позвонить нам по указанному контактному телефону или заполнить форму обратной связи на сайте. Если вас интересуют подробности того, как приобрести товар на нашем сайте или вы хотите задать какие-либо вопросы по поводу сотрудничества с нами - свяжитесь с нашими менеджерами!

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